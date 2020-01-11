更多編輯台推薦新聞：
早安世界》競選活動落幕 今天投票選出新總統新國會
早報

早安世界》競選活動落幕 今天投票選出新總統新國會

紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄
運動

紅襪留下貝茲避仲裁 年薪8.1億破大聯盟紀錄

巴西最高法院裁定 耶穌同志喜劇片可上架Netflix
國際

巴西最高法院裁定 耶穌同志喜劇片可上架Netflix

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
哈利梅根退居幕後 查爾斯王子威脅斷金援
首頁 / 政治
新聞專題
【2020大選】選戰人物
2020年1月11日將舉行總統與立委選舉，不論是候選人還是競選團隊，各方人馬皆卯足全力拚選戰，爭取每一張選票。
【2020大選】選戰人物
新聞專題
【2020大選】選戰人物1/26

陳水扁台南投票 籲總統頭家踴躍投票

最新更新：2020/01/11 11:31
前總統陳水扁11日上午前往位於台南市東區的衛生局林森辦公室投開票所投票，並呼籲選民踴躍投票。中央社記者楊思瑞攝　109年1月11日
前總統陳水扁11日上午前往位於台南市東區的衛生局林森辦公室投開票所投票，並呼籲選民踴躍投票。中央社記者楊思瑞攝　109年1月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）前總統陳水扁今天上午到設於台南市政府衛生局林森辦公室的投開票所投票，呼籲選民要好好把握手中神聖一票，一定要出來投票。

陳水扁約在上午10時左右搭乘友人駕駛的車輛，抵達位於東區的投開票所。雖然手拄拐杖，行動較慢，但全程面帶笑容，神情看來相當輕鬆。有一些前往投票的民眾向陳水扁問好，陳水扁也親切回應。

面對在場媒體詢問心情如何時，陳水扁表示，呼籲總統的頭家們一定要好好把握手中神聖一票，踴躍投票、返鄉投票。因為這票太重要，不只影響台灣未來，也決定自己和下一代的生活方式，懇求大家一定出來投票。

媒體關心陳水扁的太太及女兒等人是否會出來投票時，陳水扁說，太太吳淑珍的戶籍在另一處，女兒陳幸妤等家人會另外找時間出來投票。

陳水扁從排隊、領票、圈票、投票全程約10分鐘結束，不久後就在友人陪同下離開。（編輯：屈享平）1090111

前總統陳水扁（前）11日前往台南市政府衛生局林森辦公室的投開票所投票，臉上掛著笑容，呼籲選民踴躍投票。中央社記者楊思瑞攝　109年1月11日
前總統陳水扁（前）11日前往台南市政府衛生局林森辦公室的投開票所投票，臉上掛著笑容，呼籲選民踴躍投票。中央社記者楊思瑞攝　109年1月11日
地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報