陳水扁台南投票 籲總統頭家踴躍投票

前總統陳水扁11日上午前往位於台南市東區的衛生局林森辦公室投開票所投票，並呼籲選民踴躍投票。中央社記者楊思瑞攝 109年1月11日

（中央社記者楊思瑞台南11日電）前總統陳水扁今天上午到設於台南市政府衛生局林森辦公室的投開票所投票，呼籲選民要好好把握手中神聖一票，一定要出來投票。

陳水扁約在上午10時左右搭乘友人駕駛的車輛，抵達位於東區的投開票所。雖然手拄拐杖，行動較慢，但全程面帶笑容，神情看來相當輕鬆。有一些前往投票的民眾向陳水扁問好，陳水扁也親切回應。

面對在場媒體詢問心情如何時，陳水扁表示，呼籲總統的頭家們一定要好好把握手中神聖一票，踴躍投票、返鄉投票。因為這票太重要，不只影響台灣未來，也決定自己和下一代的生活方式，懇求大家一定出來投票。

媒體關心陳水扁的太太及女兒等人是否會出來投票時，陳水扁說，太太吳淑珍的戶籍在另一處，女兒陳幸妤等家人會另外找時間出來投票。

陳水扁從排隊、領票、圈票、投票全程約10分鐘結束，不久後就在友人陪同下離開。（編輯：屈享平）1090111