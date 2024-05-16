政院惜別茶會 陳建仁鞠躬感謝團隊鄭文燦祝福新內閣

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（中央社記者賴于榛、葉素萍台北16日電）520將至，行政院今天舉行惜別茶會，歡送行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、副秘書長何佩珊等。陳建仁卸任後將回到中研院，今天致詞時2度鞠躬感謝團隊支持，讓施政順利；鄭文燦則祝福新內閣愈做愈好。

520政權將交接，行政院會上午通過內閣總辭案，下午舉辦惜別茶會，歡送陳建仁、鄭文燦、發言人林子倫、何佩珊，以及行政院政務委員林萬億、鄧振中、張景森、吳政忠、張子敬等人。行政院各單位致贈禮物、花束，氣氛輕鬆、溫馨，甚至有公務人員尖叫、歡呼表達支持。

陳建仁致詞時，2度鞠躬感謝行政團隊。他說，一個人可以走得很快，但是一群人可以走得很穩健，永遠不會倦怠、不斷向前行，就像行政院一樣，每個人在政務推動扮演很重要角色，一同為國家努力，像是鄭文燦、政委協助跨部會協調，推動雞蛋進口、普發現金等政務，真的感謝大家齊心合力，讓政府做得更好。

他也回憶2015年底，總統蔡英文要他搭檔競選，當時他默想應該怎麼做，因此打開聖經，上面則寫著要做地上的鹽、世上的光，要做一枝小蠟燭點燃自己照亮台灣。他說，個人能力有限，但當每個人都成為蠟燭燃燒自己，就能點亮台灣。

陳建仁表示，疫情時台灣就是擁有2300萬個燭光，讓全世界看到台灣在防疫的重要，閃閃發光變成世界上的珍珠。

他說，謝謝行政院每個人都點燃自己，讓他的工作做得很輕鬆，未來他將回到中研院，希望有機會邀請大家來訪，也感謝2300萬民眾支持政院，才能讓政院做出貢獻。

鄭文燦則表示，陳建仁是聖騎士，決策背後有信仰、價值感、方向感，更有堅定意志，自然而然展現領導格局與深度。他說，在行政院工作學到很多，政委個個臥虎藏龍，今天有出席的林萬億、吳政忠、張子敬、張景森在少子女化、社安網、淨零轉型、振興觀光、經貿談判等各有長才，「善用政委很重要」。

他說，為台灣做事是一件很美好的事，希望無論是卸任、轉任或留任者，能繼續為台灣打拚，也祝福總統當選人賴清德的政府團隊、即將接任的行政院長卓榮泰新內閣愈做愈好。（編輯：翟思嘉）1130516