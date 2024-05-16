立院朝野協商共識 5/31邀卓榮泰施政報告
2024/5/16 14:29（5/16 15:36 更新）
（中央社記者王揚宇、王承中台北16日電）立法院朝野黨團今天協商，邀請內定520出任行政院長卓榮泰赴立法院進行施政方針報告的日期，經討論後，朝野將於31日邀卓榮泰進行施政方針報告。
立法院職權行使法規定，新任行政院長應於就職後2週內，向立法院提出施政方針的報告，並於報告日前3日將書面報告印送全體立委。
立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，討論新任行政院長施政方針報告日期等議題。民進黨立法院黨團總召柯建銘建議5月31日，這個時間在快慢之間沒有問題。
國民黨立法院黨團總召傅崐萁說，依照過去慣例，建議6月4日，這是蠻好的日子。台灣民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊說，尊重韓國瑜的裁示。
韓國瑜說，時間就訂在5月31日，因為如果是6月4日，時間就會有點溢出。（編輯：蘇龍麒）1130516
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