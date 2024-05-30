在野黨不杯葛 卓榮泰31日可望順利上台報告

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（中央社記者王承中、王揚宇、郭建伸台北30日電）新任行政院長卓榮泰31日將率同各部會首長赴立法院進行施政方針報告並備質詢，國民黨團、民眾黨團等在野黨，目前未傾向杯葛，卓榮泰明天可望順利上台報告。

立法院會31日將邀請卓榮泰率同各部會首長列席進行施政方針報告並備質詢。由於立法院28日三讀通過國會職權相關法案，而行政院將在收到立法院三讀通過的條文後，研議依憲法增修條文所定程序移請立法院覆議，因此，各界關注屆時卓榮泰能否如期上台報告。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁日前表示，不會杯葛31日卓榮泰的施政報告，呼籲民進黨好好做個執政黨，盼陽光照進國會。黨團人士指出，雖然行政院會對國會改革法案提出覆議，但目前還是傾向讓卓榮泰上台報告，先聽聽看卓榮泰要講些什麼，不會杯葛。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪表示，卓榮泰29日拜訪國民黨團，展現其善意及溝通，也希望國民黨團能說話算話，讓施政報告可以順利進行，民進黨團則是會充分準備質詢內容，因為議場不是秀場，質詢官員也不是要羞辱官員，民進黨團會用論述進行正面的政策討論。

吳思瑤表示，之前朝野黨團協商決定延會到7月16日，如果加上在野黨要的專案報告，及再生醫療雙法、打詐四法等能在這個會期通過的話，時間非常緊迫，因此總質詢的安排要更有效率，不樂見有任何拖延及杯葛。

對於是否希望明天院會就能夠先落實禁止反質詢，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，現行立法院職權行使法如何規定，就依照規定辦理，但他舉例，外交部長林佳龍在立委任內質詢時任文化部長龍應台時，很生氣指著龍應台說「你怎麼可以反質詢」，甚至要求主席制止。

黃國昌表示，不管是行政院長還是部長，特別是林佳龍，應該回想一下過去的立場與主張，他希望明天總質詢能見到官員「實問實答」，若發現有政策需檢討時，能夠虛心接受立委建議。（編輯：謝佳珍）1130530