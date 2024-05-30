卓榮泰31日施政報告 推動2次能源轉型確保穩定供電

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（中央社記者賴于榛台北30日電）行政院長卓榮泰預計明天赴立法院報告施政方針並備詢。政院官員今天說，卓榮泰口頭施政報告將闡述國家希望工程，並強調落實五打七安，尤其盼打詐新4法能早日三讀；政府也將推動2次能源轉型，確保穩定供電。

立法院朝野黨團16日協商同意，邀請行政院長卓榮泰31日率同各部會首長列席進行施政方針報告並備詢。

關於卓榮泰明天口頭施政報告內容，政院官員今天對記者表示，卓榮泰將強調內閣會秉持行動創新精神推動政務，並詳細闡述國家希望8大工程，主要重點包含落實五打七安政策、協助花蓮復原重建、確保穩定供電，以及尋找符合憲法及國家利益的最大公約數。

官員說，卓榮泰將說明，新內閣將落實「五打七安」政策，繼續打擊黑、金、槍、毒、詐，其中行政院將推出可以立即做的行政措施，包含力拚近日實施新世代打擊詐騙行動綱領2.0、建制打詐通報查詢網，提升打詐量能，同時也期盼立法院儘速通過打詐4法，提供打詐工具。

官員表示，七安部分指的是治安、食安、道路安全、公安、校安、居住安全、網路資通安全，期盼能守護安定、公義社會。官員表示，卓榮泰上任時首份簽署的公文就是前瞻食安建設計畫，政府也將挹注400億元推動道安中長程計畫，希望落實行人交通安全設施條例，在中央地方攜手下，達成2030年減少行人死亡率50%，並邁向2050年行人零死亡目標。

穩定供電部分，官員表示，政府將推動數位與綠色雙軸轉型，邁向2050淨零轉型，預計在2030年前投入新台幣9000億元預算，引導國內外綠色投資，將氣候變遷挑戰化作綠色成長契機，同時也會推動二次能源轉型，確保供電穩定與供電安全為最高目標，並依法朝向非核家園邁進，建構智慧共享的多元綠能。

官員說，政府也將推動數位與綠色的產業雙軸轉型，透過綠色金融、科技創新、碳定價與市場機制，引導產業低碳轉型、發展綠色製造及循環經濟。

另外，政院擬針對國會職權修法提覆議。政院官員說，卓榮泰口頭報告時也會提到，盼藉由憲政運作過程，讓立法院再次檢視法案；透過民主對話，回應公民社會與各界的訴求，捍衛憲政程序，找出符合憲法與國家利益的最大共識。

官員說，卓榮泰期盼行政院及立法院能創造朝野和解共生的新社會，打造兩岸和平共榮的新局面，邁入世界合作共贏的新時代。

協助花蓮復原重建部分，官員指出，政府投注的整體重建經費將近300億元，而卓榮泰除上任後親自擔任協助花蓮復原重建專案召集人，也赴花蓮視察復原重建進度，並要求各部會徹底執行0403震災復原重建方案，且危老重建輔導團、花蓮重建辦公室都要主動向民眾說明。（編輯：林淑媛）1130530