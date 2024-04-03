地震規模7.2 花蓮縣停班停課
2024/4/3 08:52（4/3 09:33 更新）
（中央社網站3日電）中央氣象署表示，今天上午7時58分花蓮縣政府南南東方 25.0 公里 ，位於台灣東部海域發生有感地震。花蓮縣政府8點40分發布快訊表示：「因應本縣地震不斷發生，從現在起停班停課。」（編輯：翁堃耀）1130403
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