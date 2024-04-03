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花蓮7.2地震921後最大規模 氣象署：未來4天可能有7.0餘震
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花蓮地震規模7.2 核安會：核電廠正常運作

2024/4/3 08:44
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（中央社記者曾智怡台北3日電）上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里，最大震度花蓮縣6強。核安會表示，各核能電廠均正常運作，將持續關注後續地震狀況，以監控電廠安全。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分花蓮縣政府南南東方25.0公里，位於台灣東部海域發生有感地震。地震深度15.5公里，芮氏規模7.2，沿岸地區應防海水位突變。

核安會表示，各核能電廠均正常運作，核一廠、核二廠、核三廠圍阻體底層地震儀測得最大加速度值分別為0.028g、0.0957g、0.0151g。核安會將持續關注後續地震狀況，以監控電廠安全。（編輯：張均懋）1130403

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403花蓮地震
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