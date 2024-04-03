地震全台有感 北市災變中心一級開設

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（中央社記者陳怡璇台北3日電）今天上午近8時發生芮氏規模7.2地震，全台有感；台北市災害應變中心已提升為一級開設，市長蔣萬安趕赴中，各區災害應變中心同時開設，北市呼籲因餘震，暫時勿搭電梯。

根據中央氣象署最新資訊，3日7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強；全台超有感。

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蔣萬安今早原訂要出席里長座談，因地震緊急改變行程，將赴災害應變中心，座談延期；北市表示，災害應變中心已提升為二級開設，各區災害應變中心同時開設；後來蔣萬安宣布改為一級開設。

市府表示，目前110、119、1999接獲50多通報案件，均為自來水停水、房屋輕微龜裂、廣告招牌掉落、小區域停電等災情，尚未接獲重大災情通報及民眾受傷，請民眾安心。捷運板南線、信義線均已完成巡查無安全之虞，恢復載客疏運。由於花蓮是重災區，北市搜救隊也完成集結待命中，隨時通候中央指示前往救災。（編輯：張銘坤）1130403