花蓮地震 公路預警性封閉5處、災阻9路段

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，公路局表示，截至上午9時50分，預警性封閉路段共5處，災阻路段則有9處，還有11處道路災情，用路人非必要勿進入山區道路。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

交通部公路局今天發布新聞訊息指出，經巡查轄區道路災情，截至今天上午9時50分，預警性封閉路段共5處，包括宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9線104K至168K、宜蘭縣蘇澳鎮至花蓮縣秀林鄉台9丁線2K至69K、花蓮縣秀林鄉台8線110K+200至187K+800、台14甲線18K翠峰路段，預警性封閉管制上山車（只出不進）、台8線114K+600大禹嶺路段，管制往花蓮車輛（只出不進）。

根據公路局資料顯示，災阻路段有9處，包括花蓮縣秀林鄉台9線南下143k+100（和平溪河川橋）伸縮縫隆起無法通行、花蓮縣秀林鄉台9線158K+600（下清水橋長度25M）落橋阻斷、花蓮縣秀林鄉台9線165K+350 （崇德路段）落石坍方，雙向阻斷、花蓮縣秀林鄉台9丁線67K~67K+200（仁清隧道）兩端洞口落石、花蓮縣秀林鄉台8線185K（太魯閣牌樓）多處坍方落石，無法通行、宜蘭縣大同鄉台7甲線36.8K（米摩登路段）邊坡坍方阻斷、台14甲線23K+400鳶峰路段，邊坡坍方全車道封閉阻斷、台8線95K+600榮興路段，邊坡坍方全車道封閉阻斷、台8線臨37便道23K中橫便道，邊坡坍方全車道封閉阻斷。

另外，也傳出11處道路災情，包括台7線10K+200零星落石、台8線98K榮興路段，邊坡土石坍方，單線雙向通行、宜蘭縣蘇澳鎮台9線114K+500~120K （東澳路段）沿路零星落石、花蓮縣秀林鄉台9線147k+900（和平路段）落石、花蓮縣秀林鄉台9線148K+600（和平路段）落石、花蓮縣秀林鄉台9丁線51K+900 （澳花隧道）落石、花蓮縣秀林鄉台9丁線64+500 （仁清隧道外）落石、花蓮縣秀林鄉台9丁線65+100 （仁清隧道外）路面開裂、花蓮縣壽豐鄉台11線5K+500（花蓮大橋）路面開裂、花蓮縣壽豐鄉台11線9K（鹽寮路段）路面隆起、台14甲線18K+700翠峰路段，零星落石掉落，單線雙向通行、台14甲線26K鳶峰路段，邊坡土石坍方，單線雙向通行。

公路局提醒，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請用路人如非必要勿進入山區道路，並隨時注意公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）提供的最新交通管制、防災資訊，多利用公路局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP等，以掌握地震區域路況。（編輯：陳政偉）1130403