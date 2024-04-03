花蓮地震高鐵降級運轉 每20分鐘加開自由座列車

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（中央社記者許秩維台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2地震，台灣高鐵宣布，受地震影響採降級運轉，上午11時至下午1時期間，改以每20分鐘自南港站及左營站，分別發出1班全車自由座列車。

根據中央氣象署最新資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

台灣高鐵公司發布新聞訊息指出，受今天花蓮地震影響，高鐵採降級運轉，自上午11時至下午1時期間，改以每20分鐘自南港站及左營站，分別發出1班全車自由座列車（第6節商務車廂除外）以疏運旅客，上述時段（以端點站發車時間為準）原時刻表各車次取消。

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高鐵提到，此次高鐵受地震影響路段超過275公里，且部分路段測得3級地震告警，依高鐵地震應變標準作業程序，維修人員需配合隨乘巡檢及軌道的動搖測試，列車通過受影響區域須先以注意進行方式（時速45公里以下）運轉，後續再分別以時速70公里、120公里、170公里、230公里的順序，漸進提升運轉速度，截至發稿時巡檢仍在進行中，請旅客耐心等候。

由於花蓮地震影響，導致部分列車取消，高鐵指出，除了加開全車自由座列車因應，也同步於車站及列車加強對旅客廣播，說明延遲情形，並在車站提供飲用水及麵包供旅客取用，後續最新營運訊息，將儘速對外公布。（編輯：陳清芳）1130403