新臺馬輪4日起支援蘇花海運 航班將變動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘欣彤連江3日電）連江縣政府宣布，因新臺馬輪4日起加入支援蘇花地區海運交通，航班將配合變動，請旅客出發前隨時注意相關動態。今晚臺馬輪與臺馬之星基隆雙開正常開航。

連江縣政府指出，新臺馬輪4日晚間返回基隆港後，即加入支援花東人車疏運。受此影響，新臺馬輪與臺馬之星班次將有變動，最新開航情報，皆會公告於馬祖海上交通訂位購票系統網站，請欲乘船民眾多加注意。

因應清明連假疏運需求，新臺馬輪與臺馬之星今晚皆正常開航，從基隆港前往馬祖，兩船訂位均客滿。

營運新臺馬輪的全港通航業與臺馬之星的世洋機械科技今發布公告指出，若受地震影響而無法搭乘之旅客，將全額退費，但僅能透過客服電話申請，無法線上辦理退票。（編輯：林恕暉）1130403