蘇花公路大清水隧道坍方 未來蘇花安擬改用長隧道

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（中央社記者余曉涵台北12日電）台9線蘇花公路大清水隧道南口昨天深夜發生坍方，目標以蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）為改善方案。公路總局今天表示，此路段未來規劃是長隧道，不會再有海岸線坍塌風險。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口昨天深夜坍方、道路阻斷，並壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。

公路總局指出，未來希望可以透過蘇花安來改善蘇花路廊的安全性。公路總局規劃組長蘇先知今天接受媒體聯訪時表示，蘇花安計畫目前正在辦理綜合規劃跟環評，綜合規劃已經提報交通部核定，環評則預計今年審查。

蘇先知說，預計民國115年可以進行發包作業，整個工期需要6年半，順利的話預期121年底可以完工通車。

蘇先知指出，蘇花安總長為25.4公里，銜接目前的蘇花改，規劃以隧道跟橋梁來處理，經費預計超過新台幣700億元。

蘇先知說，以這次坍方事件的路段來說，位在未來蘇花安的和仁到崇德服務區之間，將採隧道及平面段為主，坍方路段的長隧道有9.7公里，將會是蘇花路廊的第2長隧道。（編輯：張芷瑄）1120112