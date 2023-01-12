蘇貞昌指示全力搶通大清水隧道 同時啟動替代疏運

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北12日電）台9線蘇花公路大清水隧道南口昨天深夜發生坍方，道路雙向中斷，預估15日搶通。行政院長蘇貞昌今天請交通部務必在安全前提下全力搶通，也指示啟動鐵路及輪船等替代疏運措施，並請交通部做好安全監測，預防二次坍方。

行政院發言人羅秉成今天在行政院會會後記者會轉述蘇貞昌裁示指出，昨天深夜蘇花公路台9線大清水隧道坍方，道路阻斷，壓毀明隧道，公路總局回報現場有持續落石，預估1月15日搶通。

蘇貞昌說，春節前夕發生花東重要交通幹道嚴重坍方事件，請交通部務必在安全前提下全力搶通，請內政部調度警力疏導因應，交通部提供最新道路資訊，讓用路人提前改道。交通部從陸運海運加強接駁，加開火車區間車班次，啟動台北輪快輪投入疏運。

蘇貞昌同時要求，農委會提前因應各項蔬果疏運，提供農民替代方案以供調配。這次坍方範圍很廣，後續請交通部做好安全監測，預防二次坍方，造成危險，請政委吳澤成協助督導。

另外，蘇貞昌也透過臉書表示，台9線大清水隧道南端，因大面積坍塌造成道路阻斷，政府已經啟動鐵路及輪船等替代疏運措施，公路總局在第一時間就成立前進指揮所，目前正在全力搶修中，預計於1月15日下午5時可恢復通車。（編輯：林淑媛）1120112