蘇花公路大清水隧道坍方 農糧署補助蔬果運輸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北12日電）農糧署今天表示，因應蘇花公路大清水隧道坍方，對於花蓮、台東地區蔬果共同運銷，須改道經南迴公路運送至北部市場增加的運費啟動補助，每公斤最高補助新台幣1.3元。

行政院農業委員會農糧署今天發布新聞指出，台9線159.3公里處大清水隧道南口昨天深夜坍方、道路阻斷，並壓毀約25公尺長明隧道，預計至1月15日傍晚5時搶通，為減輕受此影響農民的負擔，啟動農產品運費補助。

關於補助方案，農糧署說明，花東地區農民團體辦理蔬果共同運銷，改行經南迴公路供應台北、三重、桃園果菜批發市場者，在蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止，期間增加的運費可依農糧署「蘇花公路中斷農產品運費補助作業程序」，向當地縣政府申請補助。

補助額度，農糧署說，補助標準依實際增加的額度及運輸契約所訂運費調整，每公斤運費最高補助1.3元。

另外，農糧署補充，台灣鐵路局也啟動農產品疏運機制，如須經由鐵路方式運送，可洽詢台鐵局花蓮站03 -8337301、蘇澳新站03-9961004。（編輯：陳政偉）1120112