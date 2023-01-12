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蘇花公路大清水隧道坍方
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蘇花公路大清水隧道坍方3/12
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蘇花公路交通中斷 漁業署補助花東漁產繞道運費

2023/1/12 17:03（1/12 17:20 更新）
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（中央社記者楊淑閔台北12日電）漁業署今天表示，因應蘇花公路大清水隧道坍方，對於花東地區漁民團體運銷須改為行經南迴公路，以利供應北部批發市場，已啟動運費補助機制，每公斤最高補助新台幣4元。

行政院農業委員會漁業署發布新聞指出，交通部公路總局因應蘇花公路台9線159K+300（大清水隧道）南口發生坍方道路阻斷，為維護用路人車安全，12日凌晨起雙向鐵柵門封閉花蓮縣秀林鄉省道台9線158K+000至167 K+000路段。

因為蘇花公路中斷，漁業署說明，為減輕花東漁民團體共同運銷漁產品改行經南迴公路，以利供應台北、三重、蘇澳等北部地區批發市場，從蘇花公路交通中斷日起至恢復通行運輸車輛日止，期間增加的運費成本，可依「蘇花公路中斷漁產品運費補助作業程序」向當地縣政府申請補助，每公斤最高補助4元。（編輯：陳政偉）1120112

#大清水隧道坍方
#蘇花公路
#漁業署
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