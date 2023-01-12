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蘇花中斷 航港局調度4船舶13日投入宜花間疏運

2023/1/12 19:11
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）台9線蘇花公路大清水隧道昨天深夜發生坍方，宜蘭與花蓮間交通雙向中斷，航港局協調業者及軍方調派共4艘船舶投入疏運，今天起開放領取號碼牌，13日中午於花蓮港開航往返至蘇澳港。

台9線蘇花公路大清水隧道因坍方造成明隧道壓毀約25公尺，公路總局目前正全力搶修，預估1月15日下午5時搶通。

交通部航港局今天緊急協調合富快輪、台北快輪（貨輪）、凱旋8號（客輪）及軍方船艦投入明天緊急疏運補強量能，民眾今天傍晚起可於花蓮港24號門哨、蘇澳港行政大樓1樓領取號碼牌免費搭乘。

交通部航港局晚間公布13日航班資訊，花蓮港開航往蘇澳港最早1班為上午11時軍方船艦，接續為11時30分台北快輪、中午12時合富快輪及凱旋8號同時啟航。

交通部航港局副局長劉志鴻今天接受媒體聯訪指出，配合蘇花公路坍方中斷，人車搭船免費用，提醒民眾花蓮港部分明天上午6時起開放報到，蘇澳港中午12時開放報到，最遲於開船前2小時前完成報到。

航港局說，合富快輪運能小客車40輛、載客442人，台北快輪運能可載運小客車250輛，凱旋8號可載客330人，明天上午往返花蓮港及蘇澳港；軍方船艦初估可載運30至40輛小客車，目前僅提供花蓮往蘇澳方向。

劉志鴻指出，蘇澳港返回花蓮航班為13日下午4時30分台北快輪，下午5時合富快輪、凱旋8號接續開航。（編輯：黃世雅）1120112

#交通部航港局
#蘇澳港
#花蓮港
劉志鴻
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