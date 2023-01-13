蘇花大清水隧道搶修進度順利 力拚15日如期搶通

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）交通部公路總局長陳文瑞今天表示，日夜趕工進度順利，審慎樂觀15日搶通坍方的台9線蘇花公路大清水隧道內明隧道後，將進行3天邊坡加固工程，期間管制通行，19日恢復正常通車。

交通部長王國材上午視察搶修工程，陳文瑞說，大型岩石掉落造成25公尺明隧道毀損，最大顆岩石體積約30立方米，重達78噸；首日搶通進度順利，南北兩側已打通，破碎機已從上方清理較大石塊及鋼構明隧道上方約5公尺高堆積土石。

陳文瑞表示，上邊坡還有裂縫及不穩定岩石，為讓春節連假期間正常通行，15日搶通後還要噴漿、掛網保固工程及補強明隧道，約3天工期採管制通行，預計19日解除管制。

王國材肯定公路總局第一時間成立前進指揮所，日夜趕工縮短交通影響時間，引導車輛行駛台8線中橫公路、台7甲及台14甲替代道路。另外，即日起啟動海運疏運，減少道路中斷不便，非常時期希望民眾多體諒。

王國材說，花蓮縣、台東縣交通條件較差，交通部願全力以赴提供東部民眾安全回家的路；前總統馬英九時代只有台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改），民主進步黨執政後完成蘇花改通車，同時啟動蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），銜接目前的蘇花改，規劃以隧道及橋梁改善沿線3處未改善路段。

他說，這次坍方路段邊坡不穩，未來蘇花安的和仁到崇德服務區間，初步規劃9.7公里長隧道，另蘇花安部分路線行經太魯閣國家公園，須四季環境影響評估，預計今年底完成，按期程全線將於2032年完工。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，巨大岩石掉落壓毀約25公尺長明隧道，宜蘭縣及花蓮間雙向交通阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。（編輯：李明宗）1120113

台9線蘇花公路大清水隧道內明隧道坍方，公路總局日夜趕工進度順利，南北兩側已打通，預計15日搶通，因上邊坡還有裂縫及不穩定岩石，搶通後還要進行3天邊坡加固工程，期間管制通行，19日恢復正常通車。中央社記者張祈攝 112年1月13日