更多編輯台推薦新聞：
春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

春節前換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看
產經

台積電今年營收估微幅成長、3奈米滿載生產 法說會重點一次看

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握
生活

2023春節何時可丟垃圾、大型廢棄物？六都收運時間一圖掌握

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
學測數學A試題難易適中具鑑別度 薪資、手搖飲售價入題
首頁 / 生活

蘇花大清水隧道搶修進度順利 力拚15日如期搶通

2023/1/13 13:11（1/13 13:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
交通部長王國材（前排左）13日視察台9線蘇花公路大清水隧道坍方搶修工程，公路總局長陳文瑞（前排中）、公路總局第四區養護工程處長林文雄（前排右）說明搶修進度。中央社記者張祈攝 112年1月13日
交通部長王國材（前排左）13日視察台9線蘇花公路大清水隧道坍方搶修工程，公路總局長陳文瑞（前排中）、公路總局第四區養護工程處長林文雄（前排右）說明搶修進度。中央社記者張祈攝 112年1月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣13日電）交通部公路總局長陳文瑞今天表示，日夜趕工進度順利，審慎樂觀15日搶通坍方的台9線蘇花公路大清水隧道內明隧道後，將進行3天邊坡加固工程，期間管制通行，19日恢復正常通車。

交通部長王國材上午視察搶修工程，陳文瑞說，大型岩石掉落造成25公尺明隧道毀損，最大顆岩石體積約30立方米，重達78噸；首日搶通進度順利，南北兩側已打通，破碎機已從上方清理較大石塊及鋼構明隧道上方約5公尺高堆積土石。

陳文瑞表示，上邊坡還有裂縫及不穩定岩石，為讓春節連假期間正常通行，15日搶通後還要噴漿、掛網保固工程及補強明隧道，約3天工期採管制通行，預計19日解除管制。

王國材肯定公路總局第一時間成立前進指揮所，日夜趕工縮短交通影響時間，引導車輛行駛台8線中橫公路、台7甲及台14甲替代道路。另外，即日起啟動海運疏運，減少道路中斷不便，非常時期希望民眾多體諒。

王國材說，花蓮縣、台東縣交通條件較差，交通部願全力以赴提供東部民眾安全回家的路；前總統馬英九時代只有台9線蘇花公路山區路段改善計畫（蘇花改），民主進步黨執政後完成蘇花改通車，同時啟動蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），銜接目前的蘇花改，規劃以隧道及橋梁改善沿線3處未改善路段。

他說，這次坍方路段邊坡不穩，未來蘇花安的和仁到崇德服務區間，初步規劃9.7公里長隧道，另蘇花安部分路線行經太魯閣國家公園，須四季環境影響評估，預計今年底完成，按期程全線將於2032年完工。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，巨大岩石掉落壓毀約25公尺長明隧道，宜蘭縣及花蓮間雙向交通阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。（編輯：李明宗）1120113

台9線蘇花公路大清水隧道內明隧道坍方，公路總局日夜趕工進度順利，南北兩側已打通，預計15日搶通，因上邊坡還有裂縫及不穩定岩石，搶通後還要進行3天邊坡加固工程，期間管制通行，19日恢復正常通車。中央社記者張祈攝 112年1月13日
台9線蘇花公路大清水隧道內明隧道坍方，公路總局日夜趕工進度順利，南北兩側已打通，預計15日搶通，因上邊坡還有裂縫及不穩定岩石，搶通後還要進行3天邊坡加固工程，期間管制通行，19日恢復正常通車。中央社記者張祈攝 112年1月13日
台9線蘇花公路大清水隧道內明隧道坍方，公路總局日夜趕工進度順利，南北兩側已經打通。中央社記者張祈攝 112年1月13日
台9線蘇花公路大清水隧道內明隧道坍方，公路總局日夜趕工進度順利，南北兩側已經打通。中央社記者張祈攝 112年1月13日
#王國材
#台9線蘇花公路山區
#陳文瑞
王國材
蘇花中斷 蘇貞昌：調動船舶軍艦幫忙載運車輛蘇花公路大清水隧道坍方 王國材指示鐵路海運支援疏運
陳文瑞
強化駕駛停等觀念 即日起考照必考無號誌路口機車道路駕駛訓練明年4月上路 3小時補助1200元
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族