蘇花公路大清水隧道坍方搶修 兩側機具挺進巨石區

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）台9線蘇花公路大清水隧道南口坍方，搶修進入第3天，公路總局指出，兩側機具已挺進中間巨石區，崩塌處已清出半截，也派遣「蜘蛛人」邊坡工人從上方清理邊坡土石。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，上邊坡破碎岩塊從上方30公尺以上高處崩落，衝擊動量超過明隧道耐受度，壓損混凝土明隧道約17公尺及鋼構明隧道約8公尺，公路總局初估坍方量約1200立方公尺。

公路總局第四養護工程處南澳工務段長陳鶴仁今天接受中央社記者採訪指出，南北兩端同步搶修，兩側機具已挺進中間巨石區，2塊巨石完成裂解，初估至少清除900立方公尺土石。

陳鶴仁表示，巨石區部分最大塊岩石約78噸，土石混雜，壓損明隧道的鋼筋結構，是清除工程最困難的區域，今天進度希望能完成巨石區一半土石清理。

陳鶴仁指出，上午也派出6名「蜘蛛人」從上方進行刷浮石作業、施作簡易防護掛網等，以明天下午5時搶通為目標。（編輯：郭諭儒）1120114