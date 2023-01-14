宜花海運耗時約9小時 乘客仍感謝港務人員協助

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）蘇花路斷，海運支援宜花疏運，有乘客分享搭乘經驗，人、車分船，從報到、搭船到領車約9小時，等待時間較長，卻少有人抱怨，多能體諒服務人員辛勞，若作業程序能縮短會更便民。

開車來花蓮出差的薛姓乘客接受中央社記者訪問表示，原本打算開中橫公路返北，因趕不上管制開放時間，昨天上午臨時改為海運，搭乘中午12時凱旋8號，車子被安排上台北快輪。

薛姓乘客說，原本期待在海上悠閒看著清水斷崖，沒想到開船5分鐘後開始暈船，不到2小時吐了5次，下船時還需工作人員攙扶到候船室等車，當時工作人員貼心提供胃藥。

她說，因台北快輪晚了1個多小時出港，因此在蘇澳港等了5個小時才拿到車，「候船室裡許多乘客，幾乎沒人抱怨，遇到天災，在各方努力下，大家終能平安返家」，晚上6時許，開車繼續返北路程。

另外，從蘇澳返回花蓮的邱姓乘客也在臉書分享，昨天下午2時30分拿到號碼牌，下午5時開船後2小時到花蓮港，同樣也是需等待載運車輛的船到港，今天凌晨1時30分拿到車。

蘇姓乘客說，雖然暈船到懷疑人生，還是由衷感謝航港局人員熬夜協助疏運，給予貴賓禮遇，貼心準備餐點給乘客。

搭船乘客普遍對海運疏運服務給予肯定，陳姓乘客說，上午9時30分報到，下午6時40分完成取車，人車搭船是很難得的經驗，但認為作業流程還有很大的改善空間，尤其在蘇花安通車前，海運還可能啟動，希望這次經歷可以當作經驗檢討流程，縮短等待時間。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方道路阻斷，公路總局預計15日下午搶通。航港局加開疏運船班，因明天海象不佳，僅安排上午花蓮往蘇澳車輛疏運服務，並協調台鐵加開專車疏運。（編輯：謝雅竹）1120114