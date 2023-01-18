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蘇花公路大清水隧道坍方
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蘇花公路大清水隧道坍方4/23
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蘇花公路大清水隧道搶修 下午5時恢復正常通行

2023/1/18 16:38
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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）蘇花公路大清水隧道南口崩坍，搶通後採管制通行，趕工進行邊坡加固、路面翻修等工程，公路總局第四區養護工程處長林文雄指出，今天下午5時起將恢復正常通車至1月底。

蘇花公路台9線159.3公里處11日深夜大清水隧道南口上邊坡坍塌，道路阻斷，約17公尺明隧道毀損，坍方土量約1200立方公尺。公路總局日夜搶修，15日搶通後採1天3時段放行，夜間不開放通行。

林文雄今天接受媒體聯訪指出，崩塌裸坡已完成邊坡掛網、裂縫噴漿及路面翻修等工程昨天都已完工，今天進行兩側隧道上方蓄積土石就地固定，加固工程預計下午5時前都能完工，現場大型機具撤離後，如期恢復不管制放行。

林文雄指出，春節不管制放行期間，坍方處仍會有人員監看邊坡狀況，提醒民眾務必遵行管制人員引導，依照車速行駛，不需特別放慢車速，以免造成後方車輛堵塞。

蘇花公路大清水隧道南口崩坍處，今天下午5時恢復不管制放行至1月31日，林文雄表示，月底後管制時間會再公布。（編輯：黃世雅）1120118

#林文雄
#蘇花公路
#大清水隧道
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