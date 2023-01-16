蘇花公路大清水災點通車 車流是平常1.8倍

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）蘇花公路大清水隧道南口坍方，經公路總局工程人員搶修通車，16至18日每天3時段管制放行，蔬果等貨運業者得把握時間通行；交控中心觀測，平均車流是平常的1.8倍。

公路總局第四區養護工程處交控中心主任張芯瑋接受中央社記者電話訪問表示，今天是大清水災點開放通車第2天，目前交通量統計結果，南下北上平均通過量是平常日的1.8倍；北上接近750輛/小時（平常日北上350輛/小時），南下約650輛/小時（平常日南下400輛/小時）。

張芯瑋指出，春節即將來臨，公路單位在蘇花公路大清水隧道通車後，接續於16至18日進行坡面防護作業，因此每日放行3時段，分別為上午5至8時、中午11至下午1時、傍晚5至7時，夜間封閉管制。

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春節連假期間全天候開放通行，不實施管制，期間於災點現場會有邊坡暸望人員監看邊坡狀況，警戒車輛通行，維護用路人行車安全。

花蓮生產的龍鬚菜、韭菜、芋頭等蔬果須倚賴蘇花公路運往台北拍賣市場，還有其他貨運業者都得把握過年前這3天每天放行的3個時段；貨運業者表示，過年前要運送的貨物比較多，又碰上交通管制，即日起貨物若須北送者，消費者都要等到春節連假過後才能收到。（編輯：陳仁華）1120116