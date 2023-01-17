春節連假 蘇花路廊雙向交通量估逾25萬輛次

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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）春節連假將到來，公路總局今天表示，蘇花路廊預估22日為南下車流高峰，全日約1萬8700輛次，26日北上車流最大，全日交通量約2萬1700輛次，春節期間雙向交通量逾25萬輛次。

公路總局第4區養護工程處透過新聞稿表示，小年夜至初1（20日至22日）以南下返鄉車流為主，初1至初3（22日至24日）將出現前往各大風景區旅遊車流，預估初1（22日）南下車流高峰約1萬8700輛次，初3下午至初7（24日至28日）將以北返車流為主，預估初5（26日）出現北上車流最大量，全日交通量約2萬1700輛次，車多壅塞情況恐持續至27日凌晨。

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第4區養護工程處指出，為提高行車效率，除實施時段性車種管制外，也將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理，並協請警方指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段。

第4區養護工程處呼籲欲往花東旅遊的民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，可多利用非尖峰時段避開車潮，或搭乘大眾運輸工具，預期尖峰壅塞時段可較自行開車節省約40分鐘至60分鐘。（編輯：方沛清）1120117