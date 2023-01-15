蘇花大清水隧道坍方嚴重 刷坡「蜘蛛人」超有感

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蘇花公路大部分路段依山臨海修築，被稱為「蜘蛛人」的邊坡工人在施工時也得吊掛在峭壁上刷坡、掛網，危險性高；他們工作時身上會掛著背負式安全帶，其中一條是主要的「生命線」，另一條是防備用。（公路總局提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月15日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）蘇花公路大清水隧道南口坍方，大塊岩石從邊坡上方30公尺以上高處崩落，壓毀明隧道，工程單位日夜搶修，其中刷坡、掛網都靠「蜘蛛人」，他們說，這次崩塌情形「蠻震撼」。

台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，上邊坡岩塊從上方崩落壓毀約25公尺長的明隧道，宜蘭及花蓮間雙向交通阻斷，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，終於在今天下午5時搶通。

蘇花公路大部分路段依山臨海修築，被稱為「蜘蛛人」的邊坡工人得吊掛在峭壁上刷坡、掛網，危險性高；工人們說，看到蘇花公路這麼嚴重崩塌，當然也會害怕，不過仍克服壓力，爬上峭壁清除土石。

工班史姓領班說，一個工班約15人，大多來自南投縣信義鄉的布農族人，成員經由介紹而加入，目前負責台8線中橫和台9線蘇花公路，靠著「藝高膽大」完成每次任務，就是為了守護邊坡及用路安全。

23歲余姓員工說明，工程一開始會先清理土方，也就是刷坡，將鬆滑的岩石、泥土和倒塌樹木推落下來；最危險的就是刷坡，因為不知道石頭在哪裡會掉下來，不能亂踩，否則引發石頭落下，或是人跟著一起掉下去。

刷坡時，須一字排開同時進行，下方不能有人車，以免刷下來的土石和枯木砸到下方人車。

蜘蛛人身上掛著背負式安全帶，其中一條是主要的「生命線」，另一條是作為防備之用；基本上蜘蛛人晚上不工作，「這幾天晚上都是由重機具負責」；為了安全，下雨天也不攀爬工作，因此要把握天候狀況，趕緊完成任務。（編輯：陳仁華）1120115