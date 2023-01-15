蘇花公路大清水隧道搶通 管制站見車輛早早排隊

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）蘇花公路大清水隧道南口坍方，經公路總局工程人員4天日夜不間斷搶修，今天下午5時通車，南北兩端管制站中午就有車輛開始排隊，希望行駛這條花蓮唯一較便捷的聯外道路。

蘇花公路台9線159.3公里處11日深夜強降雨造成大清水隧道南口上邊坡坍塌，道路阻斷。南澳工務段第一時間即至現場和搶修人員由南北二端同時搶修，第二天清晨以空拍機查看災害規模，共壓損混凝土明隧道長約17公尺、鋼構明隧道約8公尺，坍方土量約1200立方公尺。

公路總局第四區養護工程處今天下午發布訊息表示，經研議搶修策略，在清除坍方並緊急處置邊坡裂隙及道路清理，經4天日夜不間斷積極搶修，今天下午5時搶通，考量夜間無法有效監看上邊坡，晚間7時起實施夜間封閉道路。

管制路段分別為北端在仁水隧道北口（台9線154K+787），南端崇德管制站（台9線166K+700）。

第四區養護工程處指出，考量邊坡仍有不穩定因素，後續現場持續辦理邊坡防護作業，16至18日連續3天每日放行上午5至8時、中午11至下午1時、傍晚5至7時3個時段，夜間封閉管制，請用路人配合管制，提前規劃行程。

另外為便利春節連假疏運，1月18日下午5時之後至1月31日春節期間不管制交通。

四工處表示，放行時段災害現場已安排人員警戒管制，請用路人小心駕駛、依序通過，如遇天候狀況不佳或持續落石有擴災之虞時，搶修團隊仍不排除立即封閉道路，禁止人車通行，待無安全疑慮再開放通行。（編輯：陳清芳）1120115