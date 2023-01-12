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蘇花公路大清水隧道坍方 初判主因為地震加下雨
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蘇花公路大清水隧道坍方
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蘇花公路大清水隧道坍方2/5
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蘇花公路大清水隧道坍方 初判主因為地震加下雨

2023/1/12 11:22（1/12 12:03 更新）
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台9線蘇花公路大清水隧道南口11日深夜發生坍方，壓毀明隧道約25公尺，坍方量估計約1200立方公尺，雙向道路中斷，交通部公路總局正全力搶修，預估15日搶通。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月12日
台9線蘇花公路大清水隧道南口11日深夜發生坍方，壓毀明隧道約25公尺，坍方量估計約1200立方公尺，雙向道路中斷，交通部公路總局正全力搶修，預估15日搶通。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月12日
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（中央社記者余曉涵台北12日電）台9線蘇花公路大清水隧道南口昨天深夜發生坍方，公路總局今天表示，初估原因是近期地震加上昨晚降雨時雨量超過60毫米，造成大理岩的裂縫擴大後崩塌。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口昨天深夜坍方、道路阻斷，並壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。

公路總局指出，災害處坍方堆疊高5公尺，長達25公尺，坍方量約1200立方米，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間不足且需破碎機破碎巨石，導致作業困難，初估約需4個工作日，預估1月15日下午5時搶通（日夜搶修）。

公路總局養護組長李順成表示，這路段的地質屬於大理岩，上面有很多溶洞，因為雨水侵蝕會產生裂隙，由於近期發生地震加上昨天晚上降雨的時雨量超過60毫米，因此裂縫擴大，最後導致崩塌。

李順成指出，目前規劃海陸空方向疏運，陸運方面要往台北的旅客，小車及中巴白天上午7時到下午5時可以走中橫到梨山後接台7甲線往宜蘭後接國5，約耗時3到4小時或者轉搭火車。

台9線蘇花公路大清水隧道11日深夜發生坍方，交通部公路總局養護組長李順成12日表示，崩塌原因初判是地震加上下雨。中央社記者余曉涵攝 112年1月12日
台9線蘇花公路大清水隧道11日深夜發生坍方，交通部公路總局養護組長李順成12日表示，崩塌原因初判是地震加上下雨。中央社記者余曉涵攝 112年1月12日

晚間時段或大車則是必須走南迴後接國道返回台北，預估耗時8小時才能回到台北。李順成表示，除此之外已協調火車及航空公司跟航港局，都將會視疏運需求在搶修時間加開班次疏運旅客。

李順成表示，根據統計，平日走蘇花公路的運量單向為3000輛次，假日部分則約有6000到7000輛次，連假期間會更多，因此若無法在15日搶通，恐會衝擊春節疏運。

至於未來此路段要如何補強，李順成表示，還是希望通過蘇花公路安全提升計畫（蘇花安），在尚未完成蘇花安之前，將會請專家學者評估要如何處理。

目前蘇花安預計在今年底送環評審查，預計完工時間在2031年。（編輯：張芷瑄）1120112

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜發生坍方道路阻斷，巨大石塊掉落導致壓毀約25公尺長明隧道，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜發生坍方道路阻斷，巨大石塊掉落導致壓毀約25公尺長明隧道，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
台9線蘇花公路大清水隧道南口11日深夜坍方，壓毀明隧道25公尺，事故路段路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺，最大塊石約有3公尺高，搶通作業困難。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月12日
台9線蘇花公路大清水隧道南口11日深夜坍方，壓毀明隧道25公尺，事故路段路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺，最大塊石約有3公尺高，搶通作業困難。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月12日
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，12日陸續調派機具支援。中央社記者張祈花蓮攝 112年1月12日
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，12日陸續調派機具支援。中央社記者張祈花蓮攝 112年1月12日
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