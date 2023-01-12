蘇花公路大清水隧道坍方 台鐵加開42列次宜花區間快車

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蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，雙向道路阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。圖為北側搶修狀況。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台9線蘇花公路大清水隧道昨天深夜發生坍方，宜蘭與花蓮間交通雙向中斷。台鐵今天上午宣布，下午起至15日，啓動加開宜蘭至花蓮區間快車來回共42列次。

台鐵說，今天下午起啓動加開宜蘭至花蓮區間快車來回共6列次，13日起至15日，每天加開宜蘭至花蓮區間快車12列次，共加開42列次區間快車。

台鐵增開的區間快車，沿途均停靠宜蘭、羅東、蘇澳新、南澳、和平、新城、花蓮等站，詳細時刻可至台鐵官網或APP「台鐵e訂通」查詢。

另外，台鐵原週末時段開行宜花間28列次加班車均正常開行，並視旅客搭乘情況，適度開放站位或增停車站以疏運旅客。

台鐵說，今天起也啓動蔬果北運機制，台鐵已於花蓮站備妥平車編組，並積極與吉安鄉農會聯繫，將以火車馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。

公路總局上午也發布新聞稿，大清水隧道因坍方遭壓毀約25公尺，目前正全力搶修，預估1月15日下午5時搶通。（編輯：張芷瑄）1120112