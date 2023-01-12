台9線大清水隧道內坍方 蘇花路廊雙向交通中斷

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台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道及13號隧道中間的明隧道12日凌晨0時33分發生坍方，造成蘇花路廊交通中斷，公路單位初估沒有人車受困，目前派員搶修中。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道內今天凌晨0時33分發生坍方，蘇花路廊交通中斷，公路單位初估沒有人車受困，因深夜視線不佳，預計天亮後才可評估坍方狀況。

公路總局第四區養護工程處南澳工務段長陳鶴仁接受中央社記者採訪指出，坍方處位於大清水隧道及13號隧道中間的明隧道內，造成明隧道毀損及道路阻斷，第一時間先將南北向車輛引導出隧道，初估沒有人車受困。

陳鶴仁指出，坍方處為台9線及台9丁線共線處，蘇花路廊南北雙向交通中斷，已派機具現場處理中，因土石堆滿明隧道斷面，加上夜間視線不佳，暫時無法估算坍方面積，待天亮確認坍方狀況，才可評估何時能搶通。

因應坍方，蘇花路廊南北向無法通行，新城警分局擴大南北向人車管制點，北上管制站設於崇德管制站、南下管制站在台9線155公里仁水隧道北端。（編輯：陳正健）1120112

台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道內12日凌晨0時33分發生坍方，造成蘇花路廊交通中斷，警方於崇德部落、仁水隧道北端設立管制站，禁止車輛進入。圖為崇德管制站。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日