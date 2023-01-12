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蘇花公路大清水隧道坍方交通中斷 初估15日搶通

2023/1/12 09:19（1/12 10:38 更新）
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蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，雙向道路阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。圖為南側搶修狀況。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，雙向道路阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。圖為南側搶修狀況。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口昨天深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。

公路總局第四養護工程處發布新聞稿表示，研判前期地震鬆動加降雨影響，明隧道上邊坡破碎岩塊從上方30公尺以上高處崩落，衝擊動量已超過明隧道耐受度，壓損混凝土明隧道約17公尺及鋼構明隧道約8公尺，初估坍方量約1200立方公尺，最大塊石約3公尺高；坍方路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺。

四工處南澳工務段長陳鶴仁接受媒體採訪表示，土石連同混凝土增加清理難度，且受限路面狹窄，作業空間有限，而昨天晚間至今雨勢不斷，現場持續落石都影響搶通，正陸續調派機具支援。

四工處說，依東部陸路運輸中斷標準作業程序（SOP）啟動鐵路疏運，視運量加開宜花區間車，並啓動蔬果北運機制；另海運部分已聯繫交通部航港局，目前規劃準備中。（編輯：李明宗）1120112

台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道與13號隧道連接處12日凌晨0時33分發生坍方，造成明隧道受損，雙向交通受阻。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
台9線蘇花公路159.3公里處大清水隧道與13號隧道連接處12日凌晨0時33分發生坍方，造成明隧道受損，雙向交通受阻。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，雙向道路阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。圖為北側搶修狀況。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，雙向道路阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。圖為北側搶修狀況。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
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