蘇花公路大清水隧道坍方 王國材指示鐵路海運支援疏運
2023/1/12 10:09（1/12 10:38 更新）
台9線蘇花公路大清水隧道南口11日深夜坍方，壓毀明隧道25公尺，事故路段路寬8.5公尺，坍方堆疊高度5公尺，最大塊石約有3公尺高，搶通作業困難。（公路總局提供）中央社記者汪淑芬傳真 112年1月12日
（中央社記者汪淑芬台北12日電）台9線蘇花公路大清水隧道南口昨天深夜發生坍方，道路雙向中斷。交通部長王國材今天指示鐵路及海運支援宜蘭與花蓮間的疏運。
交通部表示，因應台9線大清水隧道大面積坍方，王國材已指示相關單位全力支援宜蘭與花蓮間疏運，台鐵將加開每天12班宜花區間車，同時啓動貨物列車蔬果北運機制。
王國材也指示航港局協調台北快輪與合富輪投入載車、載客，於花蓮港-蘇澳港海上接駁。
公路總局上午也發布新聞稿，大清水隧道因坍方導致遭壓毀約25公尺，坍方堆疊高度5公尺，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間受限且需破碎機破碎巨石，導致搶災作業困難，初估約需4個工作日，預估1月15日下午5時搶通。（編輯：張芷瑄）1120112
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，雙向道路阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。圖為北側搶修狀況。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
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台9線大清水隧道內坍方 蘇花路廊雙向交通中斷