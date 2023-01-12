蘇花公路大清水隧道坍方 王國材指示鐵路海運支援疏運

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台9線蘇花公路大清水隧道南口昨天深夜發生坍方，道路雙向中斷。交通部長王國材今天指示鐵路及海運支援宜蘭與花蓮間的疏運。

交通部表示，因應台9線大清水隧道大面積坍方，王國材已指示相關單位全力支援宜蘭與花蓮間疏運，台鐵將加開每天12班宜花區間車，同時啓動貨物列車蔬果北運機制。

王國材也指示航港局協調台北快輪與合富輪投入載車、載客，於花蓮港-蘇澳港海上接駁。

公路總局上午也發布新聞稿，大清水隧道因坍方導致遭壓毀約25公尺，坍方堆疊高度5公尺，最大塊石約有3公尺高，因巨大塊石混雜鋼筋混凝土，路寬窄小作業空間受限且需破碎機破碎巨石，導致搶災作業困難，初估約需4個工作日，預估1月15日下午5時搶通。（編輯：張芷瑄）1120112