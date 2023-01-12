蘇花大清水隧道坍方 航港局調度3客貨輪疏運

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台9線蘇花公路大清水隧道昨天深夜發生坍方，宜蘭與花蓮間交通雙向中斷。航港局今天協調2艘快輪投入宜花間緊急疏運，搭配凱旋8號客輪，補強量能。隧道搶通前民眾現場領號碼牌免費搭乘。

航港局今天發布新聞稿指出，已緊急協調合富快輪於今晚上7時從花蓮港開航至蘇澳港，持續往返花蓮港及蘇澳港間，另已緊急從中國大平潭調度台北快輪（貨輪）儘速返航台灣，搭配原不定期航行的凱旋8號（客輪），明天投入緊急疏運。

航港局長葉協隆表示，合富快輪運能小客車40輛、載客442人，預計今晚7時由花蓮港17號碼頭開航至蘇澳港，航行時間預計3小時，預計明天凌晨12時從蘇澳港返航花蓮港，雙向間有需求的民眾可至現場排隊領取號碼牌免費搭乘。

另外，明天投入疏運的台北快輪運能可載運小客車250輛，凱旋8號可載客330人。

公路總局上午也發布新聞稿，大清水隧道因坍方遭壓毀約25公尺，目前正全力搶修，預估1月15日下午5時搶通。（編輯：卞金峰）1120112