更多編輯台推薦新聞：
金球獎第80屆主要得獎名單 楊紫瓊奪音樂喜劇類影后柯林法洛封帝
娛樂

金球獎第80屆主要得獎名單 楊紫瓊奪音樂喜劇類影后柯林法洛封帝

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28
國際

日本今年櫻花開花日預測看這裡 東京3/22大阪3/28

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高
生活

台灣近5年人口遷移地圖 竹北移入最多、北竿比率最高

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
蘇花公路大清水隧道坍方 初判主因為地震加下雨
首頁 / 生活

蘇花大清水隧道坍方 航港局調度3客貨輪疏運

2023/1/12 11:41（1/12 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，12日陸續調派機具支援。中央社記者張祈花蓮攝 112年1月12日
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，12日陸續調派機具支援。中央社記者張祈花蓮攝 112年1月12日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北12日電）台9線蘇花公路大清水隧道昨天深夜發生坍方，宜蘭與花蓮間交通雙向中斷。航港局今天協調2艘快輪投入宜花間緊急疏運，搭配凱旋8號客輪，補強量能。隧道搶通前民眾現場領號碼牌免費搭乘。

航港局今天發布新聞稿指出，已緊急協調合富快輪於今晚上7時從花蓮港開航至蘇澳港，持續往返花蓮港及蘇澳港間，另已緊急從中國大平潭調度台北快輪（貨輪）儘速返航台灣，搭配原不定期航行的凱旋8號（客輪），明天投入緊急疏運。

航港局長葉協隆表示，合富快輪運能小客車40輛、載客442人，預計今晚7時由花蓮港17號碼頭開航至蘇澳港，航行時間預計3小時，預計明天凌晨12時從蘇澳港返航花蓮港，雙向間有需求的民眾可至現場排隊領取號碼牌免費搭乘。

另外，明天投入疏運的台北快輪運能可載運小客車250輛，凱旋8號可載客330人。

公路總局上午也發布新聞稿，大清水隧道因坍方遭壓毀約25公尺，目前正全力搶修，預估1月15日下午5時搶通。（編輯：卞金峰）1120112

#花蓮港
#蘇澳港
#航港局長
葉協隆
台中高美燈塔增旅宿設施 預計年底完工運星艦光榮除役 移撥高科大朝教育航道邁進
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族