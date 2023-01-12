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蘇花公路大清水隧道坍方搶修 南側推進6公尺

2023/1/12 11:48（1/12 11:56 更新）
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蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，雙向道路阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。圖為南側搶修狀況。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，雙向道路阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。圖為南側搶修狀況。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口昨天深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，現場人員分南北兩側日夜搶修，南側部分截至中午已推進約6公尺。

蘇花公路台9線159.3公里處上邊坡昨天晚間11時許坍塌，警方今天凌晨0時33分接獲民眾通報，經公路總局人員、警方詢問現場車輛駕駛及調閱監視器，初步確認坍方處沒有人車受困。

坍方處位於台9線及台9丁共線處，昨天晚間坍方後蘇花路廊雙向交通中斷，搶修人員漏夜搶修；現場搶修人員說，原本預估今天可搶通，昨天凌晨1時許再度大規模崩坍，搶修進度受阻，若災害沒有持續擴大，預計要到15日下午才能搶通。

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今天上午天氣放晴，公路總局搶修人員加快趕工，南側崩塌處4組機具進駐接力搶修，截至中午已前進約6公尺，不過因巨大石塊壓毀25公尺長明隧道，混凝土夾雜土石增加搶修難度，且上方持續有土石滑落，現場不時有「轟隆隆」滑落聲。

搶修人員指出，初步規劃先清出部分坡面，讓機具可移動到隧道上方，將高處堆積土石清除，加快搶修進度，不過因有塊目測約8公尺大的巨大石塊掉落在崩塌處，是搶修工程最困難部分，將視搶修狀況滾動調整，盡快恢復通行。（編輯：陳仁華）1120112

#蘇花公路
#公路總局
#蘇花路廊
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