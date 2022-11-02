蘇花安動工時間 王國材：朝2024年1月努力

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）國民黨立法委員傅崐萁今天在立法院追問交通部長王國材，「蘇花安」能否在2024年1月總統大選前動工，王國材回答指出，朝此方向努力。

立法院交通委員會今天安排交通部、數位發展部報告行動服務推動現況，同時安排高速公路局報告112年度國道公路建設管理基金預算、公路總局報告112年度施政計畫及預算編列。

傅崐萁提到，最近台9線接連坍方，包括他在內，民眾行程大亂，只能臨時改搭火車，他質疑，「蘇花改」已通車，總統蔡英文在2019年1月就公布「蘇花安」計畫，至今卻仍紙上談兵，還在拖，花東民眾在面臨台9線的危險時，仍只能做其他「不得不」的選擇。

傅崐萁詢問蘇花安動工時間，並追問是否能在2024年1月總統大選前動工。

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王國材答覆，公路總局「蘇花安」規劃報告已送交通部，很快就會安排審查，同時澄清交通部並未拖延「蘇花安」計畫，主要是之前面對和平水泥廠爭議問題，需要很多時間協商。至於「蘇花安」動工時間，王國材則順著傅崐萁提出的2024年1月，回應說朝這個方向努力。

蘇花公路改善路段（蘇花改）2020年全線通車後，仍有部分路段必須行駛台9丁舊蘇花公路，交通部規劃「蘇花安」計畫，希望改善沿線3處未改善路段，包括宜蘭東澳至南澳段、花蓮和平至和中段及和仁至崇德段，總計25.4公里。（編輯：卞金峰）1111102