蘇花大清水隧道 1/15下午5時起分時段通車

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（中央社記者賴于榛台北14日電）蘇花大清水隧道持續搶通，行政院政務委員兼公共工程會主委吳澤成今天實地勘查後指出，大清水隧道預計明天下午5時起至18日分時段通車，19日起恢復全時段開放通行。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，巨大岩石掉落壓毀約25公尺長明隧道，宜蘭縣及花蓮間雙向交通阻斷，公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。

吳澤成銜行政院長蘇貞昌之命緊盯搶通進度，他今天實地勘查蘇花公路大清水隧道坍方搶通及交通疏運情形，針對災害概況、搶通後有無行車安全顧慮及後續復建方向進行了解與溝通，並代表蘇貞昌感謝第一線人員的辛勞。

吳澤成實地勘查後在臉書指出，大清水隧道預計明天下午5時起至18日分時段通車，19日起恢復全時段開放通行。（編輯：林克倫）1120114