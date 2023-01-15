蘇花公路大清水隧道下午搶通 蘇貞昌視察強調安全

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（中央社記者李先鳳花蓮縣15日電）行政院長蘇貞昌今天視察台9線大清水隧道坍方搶通情形，並致贈加菜金慰勞工作人員，強調首重安全；公路總局指出，下午5時開放通行，考量夜間無法有效監看邊坡，晚間7時以後封路。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口11日深夜坍方，上邊坡破碎岩塊從上方30公尺以上高處崩落，壓毀約25公尺長明隧道，宜蘭及花蓮間雙向交通阻斷，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，今天下午5時通車。

蘇貞昌視察搶修現場，聽取公路總局長陳文瑞簡報坍方搶修情形，蘇貞昌感謝第一線人員辛勞，致贈加菜金，並特別向公路「蜘蛛人」致謝。

蘇貞昌說，此次明隧道有效阻擋巨石，未來仍要請相關單位將明隧道上方鋼構做到最好；至於蘇花安已經核定，後續會加速作業，符合環評及專業要求，並提醒災後用路期間，首重所有人施工及通行安全。

蘇貞昌表示，此次蘇花公路坍方屬於災害，緊急以最快速度，包括預算、行政程序都要用最快方式，本來就是用預備金支付，在安全條件許可下，工程越快越好；面臨春節疏運，交通一定要維持好，工程則一定會用最高標準施作。

陳文瑞說，總共約1200立方公尺的崩坍土石已於14日晚間清除完畢，今天進行簡易刷坡、掛網噴漿後，依原預定下午5時起通車，至18日分時段開放，夜間不開放。

公路總局四工處指出，今天下午5時開放通行後，考量夜間無法有效監看上邊坡，晚間7時以後實施夜間封閉道路，後續16到18日配合現場持續坡面防護作業，每日上午5到8時、中午11到下午1時、傍晚5到7時3個時段放行，夜間則不開放，請用路人配合管制通行並提前規劃行程；春節期間19日至31日不管制。（編輯：陳仁華）1120115