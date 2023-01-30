春節疏運結束 蘇花公路大清水隧道2/1重啟管制

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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）蘇花路廊台9線159.3k大清水明隧道崩坍，工程單位搶通後，因應春節假期疏運全天放行，2月1日起重啟管制，並繼續補強工程，上午8時至晚間9時每整點放行15分鐘，假日不管制。

蘇花公路台9線159.3公里處11日深夜大清水隧道南口上邊坡坍塌，道路阻斷，公路總局第四區養護工程處南澳工務段搶修團隊立即投入搶修，並於第二天進行UAV空拍3D建模，以瞭解坍塌面積及災損範圍，瞭解致災成因。

公路總局第四區養護工程處今天發布訊息表示，崩坍造成明隧道上方邊坡坍方裸坡高度約36公尺、寬度約28公尺。由於坍方引發超過百噸岩塊剝落，已超過明隧道結構承載能力，導致臨接大清水隧道的混凝土明隧道長17公尺全數壓毀，並壓損鄰接的鋼構明隧道長2.5公尺。

災點原有的混凝土明隧道已全數壓毀，上邊坡仍處於不穩定高風險狀態，於地震或降雨時易發生不可預期落石，經與業界學者、專家評估搶修復建策略，將採鋼構明隧道銜接復建，原遭壓損的2.5公尺鋼構明隧道將一併進行改建。

此次災害造成靠近山側鋼柱局部變形挫曲，復建的鋼構明隧道將增設橫梁加勁補強，以提升整體結構承載力；由於鋼構明隧道施工期達8個月，在未完成鋼構明隧道前，將先行辦理邊坡補強及施作鋼棚架，預定今年4月底前完成，以提升落石防護功能。

四工處指出，春節連假前已先進行上邊坡岩面裂縫及坡面噴漿，採全天候開放通行，春節連假期間在災點現場皆有邊坡暸望人員監看邊坡狀況及警戒車輛通行；春節連假過後，將接續辦理全面性坡面噴凝土護坡作業。

因應上邊坡保護施工，和仁至崇德路段自2月1日上午8時起至24日中午12時止，每日上午8時至晚間9時進行施工管制，每整點放行15分鐘，假日不施工管制，請用路人配合現場人員管制通行。（編輯：謝雅竹）1120130