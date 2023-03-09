台9線大清水隧道災修路段 4月底前恢復雙向通行

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蘇花路廊台9線159.3公里處大清水明隧道災修路段10日上午9時至11時將封路2小時，將吊掛大型機具至隧道上方清除坍方土石。（公路總局提供）中央社記者張祈傳真 112年3月9日

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（中央社記者張祈花蓮縣9日電）蘇花路廊台9線159.3公里處大清水明隧道災修路段持續施工，10日上午9時至11時將封閉道路吊派大型機具進場。公路總局指出，工程進度超前，預計4月底前可先恢復雙向通行。

蘇花公路台9線159.3公里處今年1月11日深夜強降雨造成大清水隧道南口上邊坡坍塌，道路阻斷，壓毀約20公尺長明隧道，公路總局南北雙向日夜搶修，1月15日搶通後，以單線雙向機動管制，持續進行災修工程。

公路總局第四區養護工程處南澳工務段長陳鶴仁今天告訴中央社記者，部分混凝土明隧道被壓毀，將興建20公尺長的鋼構明隧道，會先在上方搭建鋼棚架。

他指出，因原有的鋼構明隧道上方還有土石，須吊掛怪手至明隧道上方清除，因此明天上午9時至11時需封閉道路2小時，施工結束後將恢復單線雙向機動管制。

陳鶴仁表示，鋼棚架預計4月底前完成，屆時就可先恢復雙向通行，之後將於鋼棚架下方興建鋼構明隧道，會再視施工狀況機動管制，整體復建工程預計今年底可完工。（編輯：卞金峰）1120309