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蘇花中斷 蘇貞昌：調動船舶軍艦幫忙載運車輛

2023/1/13 12:53
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（中央社記者洪學廣高雄13日電）台9線蘇花公路大清水隧道坍方，行政院長蘇貞昌今天表示，目前已在花蓮港跟蘇澳港調動載運車輛的船舶，甚至連軍艦都來幫忙，希望讓返鄉跟出外的民眾方便。

台9線蘇花公路大清水隧道坍方，造成明隧道壓毀約25公尺，公路總局全力搶修，預估15日下午5時搶通。

蘇貞昌上午視察高雄前鎮漁港建設計畫推動情形，會前接受媒體聯訪表示，不但要儘速搶通，也在花蓮跟蘇澳港調動能載運車輛的船舶，讓要返鄉跟出外的民眾都能方便。目前船隻已到花蓮港，甚至連軍艦都來幫忙。若相關農產品因道路不通受影響，農委會也有相關因應措施。

蘇貞昌說，台灣地形多地震、下雨，這次蘇花公路山壁岩盤突然崩落，幸好有明隧道擋住第一關，政府在第一時間調動工程人員搶修。交通部昨天也已報告，部長王國材更會趕到現場。

蘇貞昌表示，大家都知道天災難免，但人民團結跟政府應變能力、做事效率，都關係著人民幸福；也呼籲民眾隨時掌握交通資料，希望給在第一線沒日沒夜辛苦的工作夥伴溫暖，給他們肯定加油。政府做事情是應該的，但人們的肯定跟加油是最溫暖的。（編輯：郭諭儒）1120113

#蘇貞昌
#台9線蘇花公路
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