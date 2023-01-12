蘇花公路大清水隧道坍方交通斷 鐵路海運支援疏運

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）台9線蘇花公路大清水隧道昨天深夜發生坍方，宜蘭與花蓮間交通雙向中斷。交通部今天上午調度，台鐵及海運支援疏運，台鐵加開42列次加班車，航港局協調業者調派快輪接駁。

公路總局上午發布新聞稿，大清水隧道因坍方遭壓毀約25公尺，目前正全力搶修，預估1月15日下午5時搶通。

台鐵下午啓動加開宜蘭至花蓮區間快車來回共6列次，13日起至15日，每天加開宜蘭至花蓮區間快車12列次，共加開42列次區間快車。

台鐵增開區間快車，沿途均停靠宜蘭、羅東、蘇澳新、南澳、和平、新城、花蓮等站，詳細時刻可至台鐵官網或APP「台鐵e訂通」查詢。

另外，台鐵原週末時段開行宜花間28列次加班車均正常開行，並視旅客搭乘情況，適度開放站位或增停車站以疏運旅客。

台鐵說，今天起也同時啓動蔬果北運機制，台鐵已於花蓮站備妥平車編組，並積極與吉安鄉農會聯繫，將以火車馱運蔬果卡車方式，協助東部地區果菜漁產北運。

航港局今天上午也緊急協調合富快輪，今天晚上7時從花蓮港開航至蘇澳港，持續往返花蓮港及蘇澳港間，另已緊急從中國大平潭調度台北快輪（貨輪）儘速返航台灣，搭配原不定期航行的凱旋8號（客輪），明天投入緊急疏運補強量能。

航港局說，合富快輪運能小客車40輛、載客442人，預計今晚7時由花蓮港17號碼頭開航至蘇澳港，航行時間預計3小時，預計明天凌晨12時從蘇澳港返航花蓮港，雙向間有需求的民眾可至現場排隊領取號碼牌免費搭乘。

另外，明天投入疏運的台北快輪運能可載運小客車250輛，凱旋8號可載客330人。

航空部分，目前台北與花蓮間只有立榮航空每週營運4班，從週四至週日，每天各1班。因正班機運能仍充足，民航局尚未協調開加班機。

立榮航空說，因應蘇花公路阻斷影響往返花東陸路交通，立榮航空將依照現場需求調度安排疏運旅客。（編輯：卞金峰）1120112

（公路總局提供）