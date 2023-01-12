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土石流加邊坡坍方 蘇花路廊111年5起雙向阻斷

2023/1/12 16:07
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（中央社記者余曉涵台北12日電）台9線蘇花公路受到天災影響，屢次發生災害意外，根據交通部公路總局統計，光去年一年就發生5起因土石流或邊坡坍方，導致蘇花公路雙向阻斷。

蘇花公路台9線159.3公里處大清水隧道南口昨天深夜坍方、道路阻斷，巨大石塊掉落壓毀約25公尺長明隧道，交通部公路總局啟動南北雙向日夜搶修，預計15日下午5時搶通。

蘇花公路受到天災影響，屢次發生災害意外，根據交通部公路總局統計，光去年一年就發生5起因土石流或邊坡坍方，導致雙向道路中斷，不過大多可以在隔天就搶通。

根據公路總局統計，去年9月14日，蘇花公路台9丁線39K+800~39K+900因土石流導致雙向道路中斷，當天就搶通完成。

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去年10月7日，受到強降雨影響，台9丁線33K+700~49K+000以及台9丁線59K+000~63K+600分別因為土石流跟邊坡坍方導致雙向道路中斷，直到10月8日兩路段才搶通。

去年10月31日台9線119K+350~119K+450因颱風奈格外圍環流及東北季風共伴效應帶來豪雨，導致邊坡坍方，道路雙向中斷，當天搶通完成。不過隔天11月1日受到颱風奈格外圍環流及東北季風影響，台9丁線38K+000~39K+000也出現邊坡坍方，導致道路中斷，當天搶修完成。（編輯：陳政偉）1120112

#蘇花公路
#台9線
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