蘇花路斷 地方綠營籲救災為先勿淪政治口水

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蘇花公路大清水隧道上邊坡坍方導致交通中斷，國民黨籍立委傅崐萁12日在花蓮服務處舉行記者會，呼籲中央重視環島高速路網建設及花東民眾交通權益，未納入蘇花改路段的蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）應儘快動工。（立委傅崐萁辦公室提供）中央社記者張祈傳真 112年1月12日

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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）蘇花公路159.3公里處大清水隧道上邊坡坍方交通中斷。國民黨籍立委傅崐萁批民進黨執政至今蘇花安計畫沒有動靜；綠營花蓮縣黨部指出，應以救災優先，勿讓政治口水嚇跑觀光客。

民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗透過新聞稿表示，坍崩地點並未納入馬英九政府時期的蘇花改工程，因此2019年交通部公路總局推動蘇花安計畫等政策，逐步改善過去國民黨執政未做到的交通建設。

嚴献宗指出，蘇花安改善路段包括「東澳─南澳」、「和平─和中」及「大清水─崇德」等3路段將另闢新路線，這次坍方的和仁到崇德路段，目前規畫以9.5公里長隧道方式新闢路線，交通部已承諾將加速推動。

嚴献宗表示，目前首要任務應以救災優先，全力協助花東人員、農產品等輸運作業，勿讓政治口水嚇跑觀光客，影響遊客前往花蓮的意願。

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傅崐萁中午在花蓮服務處開記者會，呼籲中央重視環島高速路網建設及花東民眾交通權益，未納入蘇花改路段的蘇花公路安全提升計畫（蘇花安）盡快動工。他指出，民進黨政府執政迄今，一再強調要給花蓮跟台東人安全回家的路，但蘇花安計畫只有口號沒有進度，呼籲中央不要再拖下去，盡快啟動蘇花安工程。

近期地震加上昨晚降雨時雨量超過60毫米，造成大清水隧道南口上邊坡大理岩的裂縫擴大後崩塌，壓損總長約25公尺的明隧道，因崩坍處位於蘇花改及舊蘇花公路共線路段，宜蘭往花蓮路段交通中斷，公路總局預估15日搶通。（編輯：黃世雅）1120112