0403強震 花縣現勘震後紅、黃單建築物

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（中央社記者洪學廣、盧太城花蓮縣5日電）0403強震重創花蓮，縣長徐榛蔚今天前往花蓮市現勘民宅及大樓受損情形，評估立即性危險需要拆除。依縣府數據，震後受損建物通報176件，其中黃單19件、紅單25件。

3日強震重創花蓮縣，造成多處大樓民宅受損無法居住。依縣府最新數據，受損建築物目前通報176件 ，其中黃單19件、紅單25件（已拆除4件）。徐榛蔚下午偕立委傅崐萁，率縣府建設處長鄧子榆、花蓮縣建築師公會前往花蓮市實地現勘民宅及大樓受損情形。

徐榛蔚視察花蓮市包括民生里、主商里、主計里、主力里、主權里、民主里、民樂里、民運里實地勘查民宅受損情形。針對縣內貼紅、黃單的建築物，會同花蓮縣建築師公會、工程團隊實地現勘，瞭解是否可進行補強，評估是否有立即性的危險需要拆除。

徐榛蔚說，現地勘查、訪視所有貼紅、黃單建築物，目前北濱大樓已拆除、天王星大樓正進行拆除，因為這幾棟建築物傾斜，有傾倒之虞，嚴重影響公共安全，有立即性危險，因此在取得住戶同意後立即優先拆除。

經實地現勘後，依縣府資訊，已確定博愛街52號，需經屋主同意後拆除；另外北濱街6號，已經屋主同意，將進行拆除。

花蓮縣建築師公會理事長許嘉勇向現場住戶說明，地震發生後建築特別法規定，建築師公會必須派員立即性針對有受災地建築物做「紅單」、「黃單」判別，透過立即性判別，重點在於保護人民生命安全。

「紅單」是指結構不良，有立即性危險，天王星大樓即屬於紅單的狀況；「黃單」指結構沒有立即性危險，但在居住上有疑慮有危險。花蓮縣建築師公會後續將會同建設處再進行更仔細的建物安全性評估。至於有危及公共安全的建築物，經由屋主同意，縣府會協助拆除，拆除費用由縣府支應。（編輯：孫承武）1130405