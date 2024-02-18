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里拉德展絕殺美技 NBA明星賽三分球大賽2連霸

2024/2/18 11:20
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（中央社印第安納波利斯17日綜合外電報導）里拉德今天在美國職籃NBA明星賽的三分球大賽，靠著砍進價值連城的最後一球，「絕殺」兩名對手，最終抱回冠軍，完成2連霸。

本次NBA明星賽在印第安納溜馬主場進行，今天參與三分球大賽的有地主印第安納溜馬的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）、密爾瓦基公鹿的畢斯利（Malik Beasley）與尋求衛冕的隊友里拉德（Damian Lillard）、紐約尼克的布朗森（Jalen Brunson）、猶他爵士的馬卡南（Lauri Markkanen）、克里夫蘭騎士的密契爾（Donovan Mitchell）、2022年冠軍明尼蘇達灰狼的湯斯（Karl-Anthony Towns）、亞特蘭大老鷹的楊恩（Trae Young）。

在第1輪比拚中，每名球員有70秒的投籃時間，這輪所有參賽者得分都達20，由於楊恩、哈利伯頓、湯斯、里拉德4人都拿下26分，因此進行加賽，決定3名可以參加決勝輪的球員。

加賽中楊恩、湯斯、里拉德都拿下16分，因此由3人進行決賽，哈利伯頓則遭淘汰。

決勝輪楊恩、湯斯都展現水準，雙雙拿下24分，最後一個上場的里拉德，在最後一球出手前，得分也是24分，眼看比賽就要再度加賽，但「里拉德時間」（Dame Time）再度上演。

里拉德在時間充裕的情況下，穩穩投進最後一球，最後靠著那球拿下的兩分，以26分絕殺楊恩、湯斯，拿下這次三分球大賽冠軍，成功完成衛冕。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130218

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