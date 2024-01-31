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將重返拓荒者主場 NBA里拉德帶著愛回歸

2024/1/31 11:34（1/31 11:50 更新）
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（中央社記者陳容琛台北31日電）重回熟悉的美國職籃NBA波特蘭拓荒者主場，密爾瓦基公鹿球星里拉德透露，是帶著愛回到這座球場，「我感覺非常興奮，期待在場上享受比賽。」

拓荒者是里拉德（Damian Lillard）NBA生涯的起點，也一直是球隊的當家看板球星，2019年他曾率隊挺進西區冠軍戰。隨著拓荒者近年戰績下滑，里拉德萌生「轉換環境」的念頭，最後透過三方交易來到東區強權公鹿隊，攜手「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）拚冠。

趁著公鹿明天作客拓荒者的機會，里拉德將重回熟悉的球場，「我喜歡這支球隊，也喜愛每天一起工作的每一個人，尤其我們雙方不是撕破臉的關係，所以能夠再度於這裡比賽，我個人是處於很棒的狀態。」他指出，離開的原因是為了追求總冠軍，「現在我帶著愛回來，同時心情很興奮。」

里拉德補充，在拓荒者主場打了很多比賽，甚至能夠認出球迷的臉，「所以再次踏進這座球場，看到熟悉球迷的面孔，有種回到家的感覺，我很期待在場上享受比賽。」

拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）承認，看著里拉德穿上不同隊的球衣感覺有點奇怪，不過他也充分理解好友選擇向前的決定，「即便身處艱困的環境，里拉德也從來沒有抱怨過，我認為他是一名戰士，在場上永遠全力以赴，我非常尊敬他這一點。」（編輯：龍柏安）1130131

#里拉德
#拓荒者
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