NBA盃字母哥準大三元領軍 公鹿冠軍戰對決雷霆

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（中央社記者陳容琛台北15日電）密爾瓦基公鹿今天在NBA盃的東區4強戰，靠著「字母哥」安特托昆博繳出準大三元成績，以110比102力退亞特蘭大老鷹，冠軍戰則將面對奧克拉荷馬雷霆。

在本屆NBA盃表現亮眼的公鹿，今天在拉斯維加斯舉行的東區4強賽迎戰老鷹，當家球星安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）展現最有價值球員身手，攻下32分、14籃板、9助攻準大三元成績，搭配里拉德（Damian Lillard）的25分、6籃板、7助攻，公鹿最後順利帶走勝利，如願晉級NBA盃冠軍戰。

安特托昆博賽後接受媒體採訪時表示，自己將盡一切努力贏下比賽，「很開心我做到了，同時也影響整個團隊的氛圍，所以我為隊友們感到驕傲，而且從一開賽我們就展現出想要拚的企圖心。」

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事實上，公鹿今年以2勝8敗展開新賽季，表現相當不理想，不過歷經從失敗中磨合，已逐步走出低潮。日前公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）更明確喊話，目標是拚NBA盃冠軍，「今天是贏球的表現，很多比賽計畫是無法在賽前就設定好的，因此只能不斷告訴球員，每一晚都要全力以赴。」

隨著雷霆在西區4強賽以111比96力退休士頓火箭，公鹿確定將在NBA盃冠軍戰與雷霆正面交鋒。安特托昆博也引用已故美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）名言「工作還沒結束」勉勵隊友，「現在唯一重要的事就是贏球，我們每個人都得保持專注。」（編輯：張雅淨）1131215