林書豪重返NBA明星賽 將出任新秀挑戰賽G聯盟隊教練
2025/2/4 08:49（2/4 09:18 更新）
（中央社紐約3日綜合外電報導）美國職籃NBA明星賽今年以新型式展開，明星賽中的新秀隊將來自新秀挑戰賽4隊中的勝隊。根據NBA官方消息，林書豪將擔任新秀挑戰賽中發展聯盟「G聯盟」（G League）教練。
目前效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王的林書豪曾在NBA有著傑出表現，他帶領的G League Team將是參加新秀挑戰賽的4隊之一，另外3隊則由選秀產生。
NBA官網說，儘管林書豪從哈佛大學畢業後並未在選秀會中被球隊挑走，但他最終還是成了NBA球員，他在2010年至2011賽季為金州勇士效力，並在NBA度過9個賽季。
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新秀挑戰賽的另外3隊分別是哈達威（Tim Hardaway）領軍的Team T，李奇蒙（Mitch Richmond）帶隊的Team M，以及由穆林（Chris Mullin）掛帥的Team C，這3位教練都來自美國籃球名人堂。
新秀挑戰賽的勝隊將由美國女子職籃WNBA傳奇人物帕克（Candace Parker）領軍，參加今年的NBA明星賽。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140204
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