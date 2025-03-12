NBA威廉森大三元 鵜鶘擊沉快艇終止4連敗

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（中央社記者黎建忠台北12日電）美國職籃NBA紐奧良鵜鶘今天在主場迎戰洛杉磯快艇，靠著當家球星威廉森繳出22分、12助攻、10籃板的「大三元」成績單，率隊以127比120擊敗快艇終止4連敗。

根據美國媒體StatMuse統計，今天威廉森（Zion Williamson）是個人生涯助攻最多的一次「大三元」，並且還跟保羅（Chris Paul）並列隊史以60%命中率以上完成複數次大三元的行列。

今天鵜鶘團隊三分球31投17中，以54.8%締造隊史最佳單場三分球命中率，靠著出色的投射，鵜鶘上半場最多領先達21分，半場結束仍保有61比51的優勢。

作客的快艇前14次三分球出手僅投進1球，不過下半場努力縮小落後差距，幸好鵜鶘靠著威廉森在第4節的全能演出，單節就拿10分、5籃板、5助攻，還是穩穩收下勝利。

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威廉森對自己表現似乎也相當滿意，賽後受訪時表示：「我不知道這是否該由我決定，但我要說，這是我在進攻和防守方面感覺最好的一次。」

值得一提的是，快艇自從2013年3月13日至2014年2月14日在紐奧良摘下3連勝後，就再不曾作客紐奧良時取得連勝，當時3連勝的前2場，球隊還叫做「紐奧良黃蜂」，也就是說，快艇從未在作客「紐奧良鵜鶘」的主場連勝過。（編輯：龍柏安）1140312