柯瑞再進5記三分球 距生涯4000球里程碑僅差2顆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北11日電）美國職籃NBA金州勇士今天6人得分達雙位數，包括培頓攻下新高的26分，以130比120擊敗波特蘭拓荒者摘5連勝；柯瑞全場投進5記三分球，距生涯投進4千顆三分球里程碑還差2個。

近況出色的勇士今天在主場迎戰來訪的拓荒者，首節就以35比27領先，半場更擴大到68比47、挾超過20分的領先優勢，勇士始終保持一定幅度的領先，輕鬆收下5連勝。

名將之子培頓（Gary Payton II）轟下生涯新高的26分，而巴特勒（Jimmy Butler）繳出15分、10助攻、10籃板，完成轉隊到勇士後的首次大三元，勇士在巴特勒有出賽時的戰績為12勝1敗。

只不過比賽開打前，所有焦點都集中在柯瑞（Stephen Curry）能否完成生涯投進4千個三分球的里程碑，賽前他僅差7個就能達陣。

手感不差的柯瑞，前3節三分球7投5中，眼看很有機會達陣，沒想到整個第4節遭對手嚴密看防，不是出手太急就是時機不對，單節三分球4投0中，無緣在近2萬名主場觀眾面前締造紀錄。

柯瑞在2021年12月正式超越「雷槍」艾倫（Ray Allen）成為NBA史上的三分球王，如今他最快在本週五（3月14日）主場對沙加緬度國王的比賽，就能完成生涯投進4千個三分球的壯舉。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

現年36歲的柯瑞合約將到2026－27賽季為止，根據EPSN報導，若使用「favorite toy」程式推估，柯瑞生涯有96%的機率可以投進4500個三分球，甚至有39%機率完成5000個三分球，6%的機率完成5533個三分球，這個數字超越艾倫和米勒（Reggie Miller）的生涯總和。

「favorite toy」是最早是由詹姆斯（Bill James）為棒球統計而開發，後來被霍林格（John Hollinger）修改並提供NBA使用。主要是根據球員近期的成績、年齡和身高來估算其職業生涯中的某項特定統計數據。（編輯：龍柏安）1140311