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NBA詹姆斯關鍵補籃 湖人宰溜馬終止3連敗

2025/3/27 11:45（3/27 12:27 更新）
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美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（前右）27日對戰印第安納溜馬，率隊以120比119贏球，終止3連敗。（圖取自x.com/Lakers）
美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（前右）27日對戰印第安納溜馬，率隊以120比119贏球，終止3連敗。（圖取自x.com/Lakers）
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（中央社記者黃巧雯台北27日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯今天對戰印第安納溜馬，前3節罕見0顆進球，僅靠罰球拿下3分，所幸決勝節手感回溫，加上讀秒階段關鍵補籃，率隊以120比119贏球，終止3連敗。

湖人在傷兵回歸後，以完全體出擊，賽前卻遭遇3連敗，今天繼續展開客場之旅，面對溜馬，首節以28比33落後，次節進攻端回溫，單節轟下40分，半場打完以68比55超前。

湖人上半場主要仰賴唐西奇（Luka Doncic）、里夫斯（Austin Reaves）火力發揮，令人意外的是，40歲詹姆斯（LeBron James）前3節6投全數落空，得到的3分全部來自罰球。

根據ESPN記者麥曼納米（Dave McMenamin）報導，這也是詹姆斯生涯首次前3節比賽0顆進球。

湖人第3節面對溜馬反撲，被追成僅剩3分差，所幸詹姆斯在決勝節找回手感，前2.5分鐘就連得8分，湖人一度領先多達13分。

溜馬由馬瑟倫（Bennedict Mathurin）率隊追分，兩隊再次陷入拉鋸戰。

湖人在讀秒階段還落後1分情況下，詹姆斯展現球星價值，關鍵壓哨補籃，幫助球隊有驚無險搶下勝利，湖人在擺脫3連敗後，也重返西區第4。

談到詹姆斯狀態，湖人總教練瑞迪克（J.J. Redick）表示：「前3節6投0中，的確會讓人感到有點沮喪，我們錯失一些讓他早點找回狀態的機會，但我從未懷疑過他對贏球的渴望。」

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瑞迪克稱讚，詹姆斯在防守和保護籃板球做得很好，且帶領球隊，後來更在末節接管比賽，並得到籃球之神的眷顧。

湖人的詹姆斯拿下13分、13籃板，延續個人1283場得分雙位數紀錄，唐西奇全場21投11中，轟下34分，里夫斯貢獻24分。至於溜馬以馬瑟倫23分最多，特納（Myles Turner）、尼姆巴德（Andrew Nembhard）、哈利伯頓（Tyrese Haliburton）各得16分。（編輯：李亨山）1140327

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