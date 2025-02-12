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杜蘭特NBA生涯3萬分達陣 史上第8人[影]

2025/2/12 14:34（2/12 15:16 更新）
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鳳凰城太陽球星杜蘭特11日成為美國職籃NBA史上第8名3萬分俱樂部成員。（圖取自x.com/Suns）
鳳凰城太陽球星杜蘭特11日成為美國職籃NBA史上第8名3萬分俱樂部成員。（圖取自x.com/Suns）
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（中央社鳳凰城11日綜合外電報導）第3節終了前1分11秒，鳳凰城太陽球星杜蘭特（Kevin Durant）兩罰皆中，成為美國職籃NBA史上第8名3萬分俱樂部成員，不過最終太陽仍在主場以112比119敗給曼菲斯灰熊。

杜蘭特今天18投12中，三分球出手4次3度破網，個人獨得34分，但太陽仍吞下近6戰以來的第5敗。此戰結束後，杜蘭特的生涯總得分來到30008分。

36歲的杜蘭特最近入選生涯第15度明星賽。在他之前，詹姆斯（LeBron James）、賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、馬龍（Karl Malone）、布萊恩（Kobe Bryant）、喬丹（Michael Jordan）、張伯倫（Wilt Chamberlain）、諾威茨基（Dirk Nowitzki）已加入3萬分行列。

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若將NBA與美國籃球協會（ABA）的得分加總，費城76人隊傳奇球星「J博士」厄文（Julius Erving）也達到這項目標。

杜蘭特是4屆NBA得分王，在他的第17個NBA球季中，仍然是聯盟最優秀的射手之一。他場均約27分，投籃命中率52%。（譯者：林沂鋒/核稿：徐崇哲）1140212

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