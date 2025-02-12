NBA畢斯利率活塞3連勝 單季三分球命中寫隊史紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北12日電）美國職籃NBA底特律活塞今天靠著畢斯利飆進7顆三分球、攻下24分，率隊以132比92輕取芝加哥公牛，拿下3連勝，而畢斯利本季已命中212顆三分球，締造活塞隊史紀錄。

28歲的射手畢斯利（Malik Beasley）過去透過2022-2023季中三方交易至洛杉磯湖人，但在季後賽未能發揮外圍火力，湖人選擇不執行下季合約，後來與密爾瓦基公鹿簽下1年約，本季則轉戰活塞。

畢斯利日前曾在交易截止日前主動請求球隊不要交易他，表達希望繼續留在活塞，他也以實際表現幫助球隊，不僅為球隊進攻端帶來新的活力，日前更是轟下生涯新高36分。

活塞今天客場對戰公牛，上半場火力全開，以71比29大幅領先，公牛儘管下半場進攻端回溫，連2節單節轟下至少30分，但想要追分已為時已晚。

兩隊明天將繼續交手，活塞總教練畢克斯塔夫（J. B. Bickerstaff）表示，明天對方勢必會做好準備，而球隊必須思考能否抱持同樣心態與專注度，再次戰勝對方。

活塞的畢斯利今天從替補出發，三分球10投7中、斬獲24分，加上表現全面的康寧漢（Cade Cunningham）繳出20分、6籃板、7助攻，幫助球隊收下3連勝，戰績以28勝26敗暫居東區第6，本季有望重返季後賽行列。

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畢斯利本季三分球進球數來到212顆，超越貝伊（Saddiq Bey）的211顆，締造活塞隊史新猷，而在賽季還剩28場例行賽情況下，畢斯利還有機會持續推升紀錄。

公牛今天儘管上場14名球員全員得分，但僅2人得分雙位數，布澤利斯（Matas Buzelis）、吉迪（Josh Giddey）各得12分、11分。（編輯：張雅淨）1140212